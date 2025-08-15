「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）を５−１で撃破して今春センバツＶから甲子園８連勝とした。今大会最多３万５０００人のどよめきが反撃の合図だった。横浜は０−１の四回から織田翔希投手（２年）がマウンドへ。その初球に、自己最速タイ１５２キロを投じた。「悪い流れになっていた。（村田）監督さんに『だから織田が投げろ』と言われて、『流れを変