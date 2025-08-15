「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）２回戦３試合が行われ、仙台育英（宮城）が開星（島根）を６−２で下して３回戦に進出した。１年生同士で二遊間コンビを形成する遊撃手・砂涼人内野手と二塁手・有本豪琉内野手が聖地がどよめく驚きの併殺プレーを披露し、ＰＬ学園と並んで史上５位となる夏４８勝目を挙げた。横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）を５−１で撃破して今春センバツＶから甲子