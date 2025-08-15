石破茂首相は終戦の日の15日午前、東京都内の千鳥ケ淵戦没者墓苑を訪れて献花する。東京・九段北の靖国神社には参拝せず、自民党総裁として玉串料を私費で奉納する見通し。昨年10月の石破内閣発足後、春と秋の例大祭で閣僚の参拝は確認されていない。終戦の日に閣僚が参拝するかどうかが焦点となる。小泉進次郎農相は、環境相を務めていた2020年と21年の終戦の日に参拝した。8日の記者会見で、今年の対応を問われ「適切に判断