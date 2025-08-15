宝塚歌劇団雪組トップスター朝美絢主演のミュージカル「パリのアメリカ人」が１４日、名古屋・御園座で開幕した。ミュージカル映画「巴里のアメリカ人」（１９５１年）を元に、２０１４年にパリでミュージカル化された。第二次世界大戦終戦直後のパリを舞台に、画家を目指すアメリカ軍人と芸術家仲間の友情と、バレリーナのリズとの恋模様を描いている。終演後のあいさつで透真かずき副組長から「名画伯・朝美絢」と紹介され