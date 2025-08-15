関屋記念10着から中2週で臨むシンフォーエバーは木曜追いで栗東坂路4F49秒1と1番時計を叩き出した。2F目の11秒5から12秒0、13秒2としまいの時計を要しただけに、稽古をつけた松若は「ちょっとコントロールしづらいところがあります。乗り難しかったです」と振り返る。初コンビとなるレースに向けて「逃げられればいいですね。自分の形に持ち込めれば」とイメージした。