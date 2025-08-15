愛1000ギニー、英オークスを制した名牝イマジンの孫ジャストマイウェイ（牝＝国枝、父ノーネイネヴァー）が土曜新潟5R（芝1400メートル、牝馬限定）でデビューする。Wコースの最終追いはラスト1F11秒2の瞬発力を見せ、レイニング（3歳1勝クラス）と併入した。国枝師は「スピードとパワーを兼備している。何より前向きなのがいい」と評価。初陣を飾る構えだ。