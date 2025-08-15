土曜札幌5R（芝1200メートル）に出走するラスベガスサイン（牝＝長谷川、父シルバーステート）の評判がいい。札幌ダートコースの最終追いは馬なりでラスト1F11秒9。素軽い脚さばきを見せた。田中助手は「牝馬らしくピリッとしたところがあって新馬向きのタイプ。ゲートが速くてテンからダッシュを利かせられそう。しまいも長くいい脚を使えるし、苦しくなった時からもうひと伸びできる」とトーンが高かった。