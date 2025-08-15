日曜中京3R（芝1600メートル）で矢作厩舎のコントレイル産駒スウィッチインラヴ（牝）がデビューする。23年セレクトセール当歳において1億7000万円（税抜き）で取引された注目馬だ。13日の最終追いはCWコース単走で6F84秒7〜1F11秒9をマークした。荒木助手は「脚が速く、能力は高いと思う。スピードは持っていそうです」と評価。「一生懸命な感じが勝っている。現時点で課題は多いけど学習能力は高いですから」と期待を寄せた