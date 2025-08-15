日曜新潟4R（芝1800メートル）に出走するレイキャネス（牡＝鹿戸、父キズナ）が調教で出色の動きを見せている。13日のWコースでは3馬身先行したトラマンダーレ（5歳3勝クラス）に1馬身先着。鹿戸師は「フットワークが大きいし、馬っぷりも立派。しまいもしっかりと脚を使える」と500キロ前後の黒鹿毛の馬体に頼もしげな視線を送っていた。