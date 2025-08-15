俳優の鈴木亮平（42）と女優の菜々緒（36）が14日、都内で映画「TOKYOMER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（監督松木彩）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。菜々緒は医療用語が多いせりふに悩んだことを回想。長ぜりふを難なくこなしていた主演の鈴木を「自分の駄目さを痛感したと同時に、鈴木亮平は凄いんだなと」と称賛した。鈴木は「時間をかけてやるしかないですね。近道はないです」と話した。