「ウエスタン、阪神２−５中日」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）１番打者の打棒が光る。阪神・佐野大陽内野手が３試合連続マルチ安打で打率は・２９７に浮上。初回、仲地の高めに浮いたツーシームを捉えて右前打をマークすると、３点を追う七回は、先頭で根尾のフォークを中前へはじき返してチャンスメークし「１番打者としての役割はちょっとはできてるんじゃないかな」とうなずいた。意識しているのは「待つ」こと。