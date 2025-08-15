官公庁施設などの設計・施工監理を手がける新潟市中央区の一級建築士事務所・石動建築設計事務所が事業を停止した。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1974年に創業し、1976年9月に法人改組された石動建築設計事務所は、一級建築士事務所として新潟県内の学校や文化会館などの官公庁施設をはじめ、医療福祉施設の設計・施工監理など幅広く手がけ、2008年9月期には年収入高約1億524万円を計上していた