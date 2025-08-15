新潟県佐渡市で8月13日、地域の伝統芸能を披露する『たかち芸能祭』が開かれました。 『たかち芸能祭』は地域住民が帰省の時期に仲間と再会する機会にしようと始めたもので、今年で20回目です。地元の中学校の生徒たちは、国の重要無形民俗文化財に指定されている人形芝居の一つ、文弥人形の練習の成果を表現。【参加者】「大切な伝統なので、自分にできることをして伝統文化を守りたい」続いて披露されたのは、佐渡市と大学連携