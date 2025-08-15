お盆の帰省の時期に合わせて、新潟県内の各地で二十歳のつどいが開かれています。長岡市山古志地区では中越地震の年に生まれた若い世代がふるさとへの感謝を胸に未来への飛躍を誓いました。 長岡市山古志地区で開かれた二十歳のつどい 山古志地区ではお盆の帰省期間に合わせて、毎年この時期に二十歳のつどいを開いていますが、過疎・高齢化が進む中、今年二十歳を迎えたのはこれまでで最も少ない3人となりました。【長岡市教育