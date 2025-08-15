8月15日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・菊池市重味（スピード違反）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で一