勝野洋（76）、キャシー中島（73）夫妻が14日、都内で舞台「横浜グラフィティ・ダイアリー〜あいつら、本当に格好良かったよ〜」（9月6日初日、東京・赤坂レッドシアター）の製作を発表した。会見には孫の八瑠子（はるこ）さん（8）も出席。勝野は孫の誕生前は「友人の孫自慢が嫌い」という立場だったが、キャシーは「今の勝野は孫自慢どころじゃない。目どころか全身に入れる勢い」と変心ぶりを説明。勝野は「そういうも