レパードS2着ルヴァンユニベール（牡3＝北出）は不来方賞（9月2日、盛岡）へ。同4着ハグ（牡3＝藤岡）も不来方賞に登録。マーキュリーC2着クラウンプライド（牡6＝新谷）はコリアC（9月7日、ソウル）が補欠1番手で遠征がかなわなければ南部杯（10月13日、盛岡）を検討。七夕賞2着ドゥラドーレス（牡6＝宮田）はオールカマー（9月21日、中山）。小倉記念4着ラスカンブレス（牡4＝林）は京都大賞典（10月5日）へ。3頭いず