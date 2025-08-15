男性ユニット「THERAMPAGE」の武知海青（27）が14日、東京・京王百貨店新宿店で開幕したアントニオ猪木さんのデビュー65周年記念展示会「INOKIEXPO」のアンバサダーに任命され、同日、就任式に臨んだ。6月に「DDTプロレスリング」に入団しプロレスラーとしても活動中。ただ、2メートル20で「大巨人」の異名を取ったアンドレ・ザ・ジャイアントの等身大アクリルスタンドと並ぶと「実物はもっと厚みと迫力があったと、蝶野
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 5. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 7. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 8. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 9. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 10. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 1. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 2. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
- 6. ガンホー 元従業員が3億円超流出
- 7. クマ襲撃 登山男性の安否不明
- 8. misono 参院選に出馬予定だった
- 9. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
- 10. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
- 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
- 3. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
- 4. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 6. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
- 10. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
- 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
- 2. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 3. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
- 4. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
- 5. 旭日旗? オアシス投稿に批判
- 6. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
- 7. 中国企業16社 私的に事務所開設
- 8. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
- 9. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
- 10. 不動産大手 華南城に清算命令
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. やらない方がよかったリフォーム
- 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
- 4. 美人な20代看護師 月収を明かす
- 5. セブンプレミアムゴールドの魅力
- 6. 東京からの客びっくり 米が激安
- 7. ヤフオクに異常な価格の現金出品
- 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
- 9. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
- 10. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
- 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
- 2. Windows10サポート終了へ 米主張
- 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
- 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 5. 「音のない重低音」を実現 筑波
- 6. UGREEN クーポン利用で15%オフ
- 7. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
- 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 9. Kindleセールで人気作が70%OFFに
- 10. ウクライナではロシアの攻撃に耐えられるようにStarlinkの機器を修理・改造する企業や技術者が育っている
- 11. Xperia 気に入っている点の一つ
- 12. 設置も角度も自由自在！充電式LED作業灯
- 13. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
- 14. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
- 15. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 16. アプリ市場をデータで解析！「モバイルアプリトレンド2025」日本版レポート オンライン記者発表
- 17. AI「Claude」が高い割合で「まったくその通りです」と言うバグが発生
- 18. 現役配達員「またしても希少性のある内容が…」マクドナルドのポケモンコラボで再び混乱の危険性を指摘
- 19. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
- 20. ヤマダ 船井破産報道受け発表
- 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 4. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
- 5. 甲子園出場辞退 暴力事案判明も
- 6. F1レッドブル 2番手争いで対立か
- 7. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
- 8. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
- 9. 古橋亨梧 再評価の流れつつある
- 10. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
- 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 4. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 5. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
- 7. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
- 8. ジャック・スパロウ役に復帰か
- 9. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
- 10. あいみょん タトゥー入れた背景
- 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 2. 評価低くても...47歳転職の理由
- 3. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
- 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 5. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
- 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 7. 大人の品も ユニクロのアイテム
- 8. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
- 9. PEACH JON「巨匠のブラ」新作
- 10. 甘やかしすぎ? 孫の子育てに疑問