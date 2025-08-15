元「モーニング娘。」で歌手の道重さゆみ（36）が14日、都内で全国ツアーの最終公演を行い、22年間の芸能生活に幕を閉じた。2023年12月には強迫性障害と診断されたことを公表。一部制限しながら活動していたが、今年1月に引退を決意したことを発表していた。03年1月に田中れいな（35）らとともに6期メンバーとしてグループに加入。12年5月からは8代目リーダーとしてグループをけん引し、14年に卒業。グループ在籍日数4329日