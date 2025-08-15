雄姿を見せる―。大役を意気に感じ、巨人・井上温大投手（２４）がミスターに白星を届けることを誓った。長嶋さんの追悼試合となる１６日の阪神戦（東京Ｄ）先発に向け、１４日はＧ球場で練習。「絶対に勝たなければいけない試合だと思っている。自分にとっても大事な１試合。そういう日に投げられることに感謝して、やるべきことに集中したい」と決意を込めた。今も目に焼き付く光景がある。長嶋さんが車いすに乗って東京Ｄに