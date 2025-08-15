昨季まで阪神の投手コーチを務めた福原忍氏（４８）と、グラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４２）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第５回は狩野氏がブレークの兆しを見せている高寺望夢内野手（２２）を取り上げる。◇◇高寺選手は以前から「バッティングが良い」とは聞いていましたが、高卒５年目の今季は評判通りの力を発揮していますね。捕手目線で見ると、だいたいの打者にはどこかに