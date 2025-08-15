◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦仙台育英6―2開星（2025年8月14日甲子園）仙台育英の須江航監督と開星・野々村直通監督には、ある縁があった。23年1月。須江監督は島根で監督講習会の講師を務めた。その時、一番熱心にメモを取っていたのが野々村監督だった。「ご年齢が私よりだいぶ上。“自分がその年になってもこんなに貪欲に学べるかな”って。あれくらいの大監督だったら（不参加で）いいやってなると思う