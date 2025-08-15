３冠王を目指す阪神の佐藤輝明内野手（２６）が、プロ野球史上初の「長打３冠」にも挑んでいる。同一年に本塁打、三塁打、二塁打の３部門全てでリーグ最多を記録した選手は、過去に一人もいない。不動の主砲に成長した佐藤輝に、もう一つのトリプルクラウンへの期待が膨らむ。佐藤輝はここまで３１本塁打を放ち、初のキングがほぼ確定。二塁打も２６本でトップを快走している。残る三塁打は４本で、首位岡林（中日）の５本を追