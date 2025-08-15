◇パ・リーグオリックス1-5楽天（2025年8月14日京セラD）オリックスは4位楽天に連敗を喫し、再び自力優勝が消滅。このカードの連敗は「5」に伸び、気がつけば2ゲーム差と迫られた。左の藤井対策もあり、岸田監督は前日から大幅にオーダーを組み替えた。前日4番ながらここ5試合19打数2安打と不振の杉本をスタメンから外し、4番に太田、5番には今季2度目となる若月という前日の猛打賞コンビ。さらに麦谷、西野、大里を抜て