広島・10日の中日戦で打球が右手に当たった影響で、2試合連続でベンチ入りを外れた中崎が、マツダスタジアムでの投手練習に参加した。先発陣と一緒に炎天下のグラウンドで汗を流した。その後はブルペンで投球練習を再開。見守った菊地原投手コーチは「今日ピッチングをして大丈夫そうだった」と安どの息をついた。ただ、ヤクルト戦でのベンチ入り可否については「明日（15日）の様子を見てみないと」と慎重な姿勢を崩さなかっ