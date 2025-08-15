（NY時間15:37）（日本時間04:37） ターゲット＜TGT＞103.58（-1.78-1.69%） アルタ・ビューティ＜ULTA＞525.67（-7.04-1.32%） 大手量販店のターゲット＜TGT＞と化粧品販売のアルタ・ビューティ＜ULTA＞は店舗での提携を終了すると発表した。これによりトレンド性の高い美容商品を求める客を呼び込んできた共同展開が終わることになる。 両社は、来年８月に契約が満了する際に更新し