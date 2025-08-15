（NY時間15:45）（日本時間04:45） インテル＜INTC＞23.65（+1.43+6.44%） トランプ政権がインテル＜INTC＞の株式取得を協議していると伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美