中日の中田翔内野手（36）が、15日に記者会見を開くことが14日、分かった。中田は周囲に「自分の気持ちが、“みんな頑張れ”って思ってしまっている。先輩でも後輩でも同じポジションの選手でも“頑張れ”と思う自分がいる」などと話しており、引退を表明する可能性がある。中田は今季25試合に出場し打率・161、2本塁打、4打点だった。5月中旬に腰痛で離脱し、今月7日の阪神戦で1軍に復帰。同日に出場したウエスタン・リーグ、