阪神・石井大智投手（２８）は１４日、遠征先の広島から東京へ移動し、プロ野球新記録となる４０試合連続無失点へ泰然自若を貫いた。１５日からの巨人との３連戦では大記録が懸かるが、小さな剛腕はチームの勝利にこだわる姿勢だ。「もうホントにチームが勝てば十分。巨人さんとの試合なので、３連戦はすごく大事になってくると思う。自分のコンディションをしっかり整えて、いい準備をしたい」前日１３日の広島戦は２−０の