【戦後80年あしたのために】昭和から平成、令和をまたぎ、きょう15日に戦後80年の節目の終戦記念日を迎えた。“元気ハツラツ！オロナミンC”のCMで一世を風靡（ふうび）した喜劇俳優の大村崑（93）は幼少期に父を亡くして一家離散を経験。伯父宅に身を寄せていた最中の神戸大空襲では「戦争で人は人でなくなる。鬼になる」という理不尽な体験をした。終戦を迎えたのは13歳の時。大人がラジオの玉音放送を土下座しながら一言