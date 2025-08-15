バスケットボールＢリーグ２部（Ｂ２）の神戸が１４日、神戸市中央区の本拠地「ジーライオンアリーナ神戸」で２０２５−２６シーズンのクラブ方針発表会および新規入団選手発表会を行った。新加入５選手のうち、米プロバスケットボールリーグＮＢＡのレーカーズに所属する八村塁（２７）の弟、阿蓮（２５）はＢ１群馬から加入。「Ｂ２優勝、その先のＢリーグ・プレミア（２６年開幕）も視野に入れていきたい」と、リーグ制覇を