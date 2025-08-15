2026年春、横浜・関内の旧横浜市庁舎行政棟が、「OMO7横浜 by 星野リゾート」として新たに生まれ変わります。戦後のモダニズム建築の象徴として知られる、建築家・村野藤吾氏が手掛けたこの歴史的建造物が、日本で初めてレガシーホテルとして再生されます。ホテルのデザインは、旧庁舎の意匠と現代性を融合させた「新旧融合」がコンセプト。横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的なランドマークとなる見込みです。建築家･村野藤吾が遺し