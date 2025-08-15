森が名誉挽回を誓い、きょう15日のヤクルト戦（マツダ）に先発する。切れを欠いた前回7日のDeNA戦は自己最短の3回6失点KO。本拠地で調整した左腕は「初回から全力でいけるように。ちょっとヌルッと入ってしまっているので、そこを改善できるようにしたい」と意気込んだ。村上、長岡らがラインアップに戻った相手打線。「名前のある選手が帰ってきたけど頑張って配球できれば結果はついてくると思う。強くいきながらカウントを