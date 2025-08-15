きょう15日のDeNA戦（バンテリンドーム）に先発する中日・金丸が、チームを20年以来5年ぶりとなるAクラスへ導く快投を誓った。「勝てる試合は全て勝たないとAクラスに上がれない。もう、これから全て勝つという思いで投げたい」前回7日の阪神戦では8回3失点の好投で、10試合目の登板でプロ初勝利を記録。「気持ち的には楽になったし、周りの方からの（祝福）メッセージも元気になりました。200件は軽く来ていました」と笑顔