スポニチスポニチアネックス

「最後は気持ちだ」が口癖の野々村直通監督と同じ高校を選んだ兄

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 14日の全国高校野球選手権・2回戦で、開星は仙台育英に2-6で敗れた
  • 語り草となっている10年夏の同カードに、兄の大樹さんがベンチ入りしていた
  • 「自分らしく頑張れ」と励ましてくれた兄の雪辱に燃えた一戦だったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 田中投手と降板について話した杉内俊哉コーチ(画像:日テレジータス)
    “特別な感情はマー君にはある”　巨人・杉内コーチが思わず率直な心境を吐露　「チームが勝つのが大前提」 2025年8月14日 11時1分
  • 甲子園で高校野球を観戦した俳優が話題（画像はイメージ）
    甲子園のスタンドに紛れていた朝ドラ俳優が歓喜「行ってよかった」　熱戦の母校応援を報告「勝ちました!!」 2025年8月10日 9時43分
  • シント＝トロイデン、20歳FW後藤啓介をレンタルで獲得！今季7人目の日本人選手「一日でも早く結果で貢献」
    シント＝トロイデン、20歳FW後藤啓介をレンタルで獲得！今季7人目の日本人選手「一日でも早く結果で貢献」 2025年8月8日 6時0分
  • 珍しい校名の聖隷クリストファーがXのトレンド入り（画像はイメージ）
    甲子園で「すごい名前」と話題　初出場校がXトレンド入り…初勝利で2回戦進出「カッコ良すぎる」 2025年8月9日 19時33分
  • スポニチ
    【甲子園】注目2年生左腕の聖隷クリストファー・高部「楽しい試合ができました」107球1失点完投 2025年8月9日 13時1分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    3. 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
    4. 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    5. 5. カミソリ飲んだような激痛…流行
    6. 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    7. 7. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    8. 8. 男性不明「行動が変容したクマ」
    9. 9. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    10. 10. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    1. 11. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    2. 12. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 13. 役員退任 きんに君と女性の関係
    4. 14. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    5. 15. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    6. 16. ジャック・スパロウ役に復帰か
    7. 17. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    8. 18. やらない方がよかったリフォーム
    9. 19. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    10. 20. あいみょん タトゥー入れた背景
    1. 1. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    2. 2. 息子が成人と性的な事した 発覚
    3. 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
    4. 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
    5. 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
    6. 6. ガンホー 元従業員が3億円超流出
    7. 7. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    8. 8. misono 参院選に出馬予定だった
    9. 9. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
    10. 10. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
    1. 11. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
    2. 12. 左手のないサルに噛まれ救急搬送
    3. 13. クマ襲撃で男性不明 入山断念
    4. 14. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
    5. 15. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    6. 16. 黒ミャクミャクで高額転売狙った
    7. 17. 犬カフェでチワワを窃盗 暴言も
    8. 18. ハッピーセットに購入制限実施へ
    9. 19. 公園でも肉アレルギーになる恐れ
    10. 20. ハーモニーランドにはしか患者
    1. 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    3. 3. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
    4. 4. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
    6. 6. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    9. 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
    10. 10. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    1. 11. 生活保護しか すべて終わった母
    2. 12. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    3. 13. へずま氏に絡む人「日本人の敵」
    4. 14. 夜食には油がおすすめ 4つの理由
    5. 15. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    6. 16. 夏休みは何を? 小学校先生の実態
    7. 17. アラスカ米軍基地での米ロ首脳会談はプーチン氏の“晴れ舞台”に…トランプ大統領はロシアの思惑にまんまとハマる
    8. 18. アフリカ開発会議の政府代表に岸田前首相
    9. 19. ケチな兄嫁は無理 37歳女性語る
    10. 20. 伊東市長 卒業証書は19秒見せた
    1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
    2. 2. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
    3. 3. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
    4. 4. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
    5. 5. 旭日旗? オアシス投稿に批判
    6. 6. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
    7. 7. 中国企業16社 私的に事務所開設
    8. 8. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
    9. 9. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
    10. 10. 不動産大手 華南城に清算命令
    1. 11. トランプ政権 UCLAに和解金要求
    2. 12. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    3. 13. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
    4. 14. トランプ氏再選後 有名人脱米
    5. 15. 韓国軍の兵力45万人台に減
    6. 16. 認知症 日常生活に支障を来す?
    7. 17. トランプ氏 平和賞話題で急きょ
    8. 18. 韓国ドラマ 元カノへの配慮も?
    9. 19. 中国国産アニメが絶賛上映中
    10. 20. 中国電子産業 急速に発展
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. やらない方がよかったリフォーム
    3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
    4. 4. 美人な20代看護師 月収を明かす
    5. 5. セブンプレミアムゴールドの魅力
    6. 6. 東京からの客びっくり 米が激安
    7. 7. ヤフオクに異常な価格の現金出品
    8. 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
    9. 9. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    10. 10. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
    1. 11. 不動産投資「マル秘テクニック」
    2. 12. 電通の赤字754億円 業績下方修正
    3. 13. 投資商品の購入 要注意な言動
    4. 14. 年代別&業種別 日本の平均年収
    5. 15. 推し活に最適な「携帯プラン」
    6. 16. TGTとアルタが提携を終了へ
    7. 17. マック ポケカ配布が早く終了
    8. 18. マンション価格高騰で「空室税」導入検討へ…狙いは「外国人投資家の集中回避」「中間層の住まい確保」、健全な不動産市場を守れるか
    9. 19. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    10. 20. 定年後の生活「余裕あるはず」
    1. 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
    2. 2. Windows10サポート終了へ 米主張
    3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
    4. 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
    5. 5. 「音のない重低音」を実現 筑波
    6. 6. UGREEN クーポン利用で15%オフ
    7. 7. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
    8. 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
    9. 9. Kindleセールで人気作が70%OFFに
    10. 10. ウクライナではロシアの攻撃に耐えられるようにStarlinkの機器を修理・改造する企業や技術者が育っている
    1. 11. Xperia 気に入っている点の一つ
    2. 12. 設置も角度も自由自在！充電式LED作業灯
    3. 13. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
    4. 14. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
    5. 15. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    6. 16. アプリ市場をデータで解析！「モバイルアプリトレンド2025」日本版レポート オンライン記者発表
    7. 17. AI「Claude」が高い割合で「まったくその通りです」と言うバグが発生
    8. 18. 現役配達員「またしても希少性のある内容が…」マクドナルドのポケモンコラボで再び混乱の危険性を指摘
    9. 19. 落とし物常習犯 必見！ 新生活にぜひ準備したいスマートトラッカーの使い方＆選び方
    10. 20. ヤマダ 船井破産報道受け発表
    1. 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    2. 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    4. 4. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
    5. 5. 甲子園出場辞退 暴力事案判明も
    6. 6. F1レッドブル 2番手争いで対立か
    7. 7. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
    8. 8. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
    9. 9. 古橋亨梧 再評価の流れつつある
    10. 10. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
    1. 11. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
    2. 12. 小祝さくら「重症説」の真偽
    3. 13. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
    4. 14. 松本オーナー所有馬20頭が大攻勢
    5. 15. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    6. 16. 中村敬斗を手放す気なしか 海外
    7. 17. 大谷 MLB初のメジャー初記録達成
    8. 18. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
    9. 19. 日本FW放出報道 現地も騒然
    10. 20. 高校野球で史上9度目の甲子園
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    3. 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    4. 4. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    5. 5. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    6. 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
    7. 7. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    8. 8. ジャック・スパロウ役に復帰か
    9. 9. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    10. 10. あいみょん タトゥー入れた背景
    1. 11. 実は高学歴だったラウールの素顔
    2. 12. 蒼井そらに唖然…誕生日全然違う
    3. 13. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    4. 14. ナダルが旅行先で連行される
    5. 15. 「き〇たま投稿」でアイドル物議
    6. 16. 意味深…佐々木希のインスタ異変
    7. 17. この子に罪ない あのに同情の声
    8. 18. ヒカキン超重大発表 内容に賛否
    9. 19. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
    10. 20. AIと結婚する人続出 業界に激震
    1. 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    2. 2. 評価低くても...47歳転職の理由
    3. 3. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
    4. 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    5. 5. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
    6. 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    7. 7. 大人の品も ユニクロのアイテム
    8. 8. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
    9. 9. PEACH JON「巨匠のブラ」新作
    10. 10. 甘やかしすぎ? 孫の子育てに疑問
    1. 11. しまむらの「即買い」バッグ続々
    2. 12. 夏コミティアに「僕らの夏と灰」
    3. 13. セブンの「新作スイーツ」4品
    4. 14. 旅行でわがまま放題 義母に天罰
    5. 15. 白雪姫を現代風に 11万いいね
    6. 16. 谷間&背中スッキリ 待望の新作
    7. 17. 女性だけに超能力が遺伝する家
    8. 18. 「KATHARINE HAMNETT」秋新作
    9. 19. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
    10. 20. しまむらの淡色ワンピが可愛い

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x