◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦開星2―6仙台育英（2025年8月14日甲子園）【聖地の夏言葉】開星の持田聖純（せじゅん＝3年）に涙はなかった。背番号6ながら先発し5回2/3を5失点。「涙も出ないくらい僕たちには力がなかった」と潔く敗戦を受け入れた。「相手のスイングが速く、強みの直球が通用しなかった」。1回戦で左手甲に受けた死球の影響で、打撃練習は試合前日に再開したばかりだったが、初回には右