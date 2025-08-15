西宮市の甲子園球場に「爆弾仕掛けた」などとYouTubeのコメント欄に投稿し、全国高校野球選手権の関係者の業務を妨げたとして甲子園署が14日、威力業務妨害の疑いで大阪府柏原市の作業員山崎晃平容疑者（43）を逮捕した。警察などが球場を確認も、不審なものは見つからなかった。大会本部は「多くの人に恐怖心を抱かせ、大会の運営を混乱に陥れる行為は極めて悪質で、決して看過できない」とのコメントを発表。今大会では1