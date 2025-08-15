◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦仙台育英6―2開星（2025年8月14日甲子園）仙台育英のエース左腕・吉川陽大（3年）が好救援で勝利に貢献した。2―1の3回1死二、三塁から登板。3、4番を浅い中飛、投ゴロに仕留めてピンチを脱した。6回2/3を4安打1失点、9奪三振に「（3回は）1点もあげない気持ちだった」と振り返った。昨秋の東北大会で聖光学院（福島）との準々決勝では満塁で救援し、押し出し死球を与えた