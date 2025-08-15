天海祐希が主演を務める『緊急取調室』の第5シーズンとなる連続ドラマが10月期の木曜ドラマ枠で放送されることが決定。また、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開日が12月26日に決定した。 参考：劇場版『緊急取調室 THE FINAL』石丸幹二を迎え再始動天海祐希「胸を躍らせています」 天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班