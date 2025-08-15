◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦仙台育英6―2開星（2025年8月14日甲子園）仙台育英の8番・高田庵冬（あんと＝3年）が、8回に高校通算31号となる左越えソロ。50メートル走6秒2、遠投115メートルと抜群の身体能力のプロ注目の三塁手は「内心では“ホームランを打ちたいな”と思っていました」と聖地初アーチを喜んだ。須江監督が「私が監督になってから一番」という長打力は超高校級だが、自由に打たせるために