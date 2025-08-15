中国人民銀行（中央銀行）が13日に発表した統計データによると、1-7月の人民元建て新規融資額は12兆8700億元に達した。マネーサプライの面では、7月末時点で広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8．8％増の329兆9400億元で、狭義マネーサプライ（M1）残高は同5．6％増の111兆600億元で、流通現金（M0）残高は同11．8％増の13兆2800億元でとなった。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）