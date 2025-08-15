家族の記憶＜４＞鈴木貫太郎元首相と孫・鈴木道子さん（下）鈴木貫太郎は１８６８年１月１８日に生まれた。この年の１０月、元号が明治に改められた。鈴木の人生はまさに「大日本帝国」の歩みとぴったり重なる。明治時代、日本は西洋諸国に追いつこうと近代化を進めた。１９０４〜０５年の日露戦争では、大国ロシアに勝利して世界に衝撃を与えた。鈴木も海軍軍人として参戦し、日本海海戦で敵艦を撃沈する戦果を上げた。日露