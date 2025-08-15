家族の記憶＜４＞鈴木貫太郎元首相と孫・道子さん（上）史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して８０年となる。戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。◇東京都文京区千石の閑静な住宅地。不忍通りに沿った一角にツタのからまる古めかしい塀が残っている。今からちょうど