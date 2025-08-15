◆日本外交の構想力が問われる◆戦後８０年の節目となる終戦の日を迎えた。東京では全国戦没者追悼式が行われる。先の大戦で命を落とした３１０万人の冥福（めいふく）を心から祈り、平和への誓いを新たにしたい。この８０年、日本は平和と繁栄を享受してきた。法の支配や自由貿易といった米国主導の秩序の中で、経済活動などを続けることができたからにほかならない。しかし、その国際秩序が動揺を深めている。米国が多国間