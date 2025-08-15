第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、２回戦３試合が行われ、沖縄尚学（沖縄）は鳴門（徳島）に零封勝ちした。沖縄尚学３―０鳴門沖縄尚学が２試合連続の零封勝ち。二回、宜野座の適時二塁打で先制し、九回には宜野座の２点適時打で突き放した。新垣有、末吉の継投で計１３三振を奪った。鳴門は好機で攻めきれず、９残塁。ともに２年生のライバル、助け合いながら成長一回、いきなり無死一、二塁のピンチを招いた