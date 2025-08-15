◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦横浜5―1綾羽（2025年8月14日甲子園）世代No.1外野手の横浜の3番・阿部葉太主将（3年）が、6回の打席で頭部死球を受けるアクシデント。その後もプレーを続けてフル出場したが、試合中、試合終了後に球場で医師の診察を受け、大事を取って西宮市内の病院でも診察を受けた。攻守両面で欠かせない大黒柱。「究極の場面で一本出せるようにやっていきたい」とコメントした。