第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、２回戦３試合が行われた。今春の選抜大会を制した横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）に逆転勝ちし、夏の選手権大会では７年ぶりの３回戦進出。横浜５―１綾羽横浜は五回、織田の適時打で追いつき、六回に敵失で勝ち越した。四回からロングリリーフした織田が無失点の好投。綾羽は一回に山本の犠飛で先制したが、投手陣が１１四死球と乱れ、３失策も響いた。１年生でスタメン、川上