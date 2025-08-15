第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、広陵が出場を辞退し、予定されていた２回戦は不戦勝となった津田学園が、第３試合終了後に甲子園球場で１時間の練習を行った。３回戦まで試合間隔が空くことを懸念したチーム側の希望もあり、大会本部が機会を設けた。シートノックや攻守に分かれた実戦形式の練習を実施。投手陣はキレのある球を投げ込み、主力打者は安打性の打球を放っていた。１回戦で１２回を完投した桑山