◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦仙台育英6―2開星（2025年8月14日甲子園）3年ぶりの日本一を狙う仙台育英（宮城）が開星（島根）を6―2で下した。2―1の5回の守りでは二塁手・有本豪琉（たける）内野手（1年）が、二遊間のゴロを逆シングルからグラブトスし、遊撃手の砂涼人（りょうと）内野手（1年）とのコンビで併殺を完成。「令和のアライバ」ともいえる1年生二遊間「アリスナ」のビッグプレーで流れを渡さず