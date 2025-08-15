戦没者遺族でつくる日本遺族会（東京）の支部にあたる４７都道府県遺族会のうち、４割を超える２０団体が高齢化に伴う会員の減少を理由に、一部の活動を中止・縮小したことが読売新聞の調査でわかった。７団体が活動休止や解散を検討していることも判明。戦争の記憶の継承が困難になっている実態を改めて示した。調査結果などによると、全遺族会の会員総数は、令和が始まった２０１９年は計約５７万世帯で、今年は計約３５万世